Не следует недооценивать штамм коронавируса Омикрон, он также может провоцировать тяжелое течение заболевания у пациентов и летальные случаи.

Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

– Не ошибайтесь, Омикрон приводит к госпитализации и смерти, и даже менее тяжелые случаи провоцируют заполнение медицинских учреждений, – отметил Тедрос Гебреес.

По его словам, информация о том, что это безвредное заболевание, вводит в заблуждение, поэтому умирает больше людей.

Пандемия коронавируса еще не закончилась, и возможно появление новых мутаций, добавил глава ВОЗ.

Коронавирус продолжает распространяться по миру, несмотря на меры, которые были введены для его сдерживания. Чтобы преодолеть вирус, нужно продолжать соблюдать карантинные меры (мыть руки, носить маски).

Кроме того, важна вакцинация от коронавируса. Прививка уменьшает риск заражения, вероятность попадания в больницу и смерти от осложнений.

Источник: ORF.at