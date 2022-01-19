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Омікрон не варто недооцінювати – очільник ВООЗ висловив побоювання

19 Січня 2022, 12:23
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
карантин, коронавірус
Джерело: Depositphotos

Не варто недооцінювати штам коронавірусу Омікрон, він також може провокувати тяжкий перебіг захворювання у пацієнтів та летальні випадки.

Про це повідомив очільник Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебреєсус.

– Не помиляйтеся, Омікрон призводить до госпіталізації й смерті, і навіть менш важкі випадки провокують заповнення медичних закладів, – зазначив Тедрос Гебреєсус.

За його словами, інформація про те, що це нешкідливе захворювання, вводить в оману, через це помирає більше людей.

Пандемія коронавірусу ще не закінчилася, і ймовірна поява нових мутацій, додав очільник ВООЗ.

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Коронавірус продовжує ширитися світом, попри заходи, які були введені для його стримання. Щоб таки подолати вірус, треба продовжувати дотримуватися карантинних заходів (мити руки, носити маски).

Крім того, важливою є вакцинація від коронавірусу. Щеплення зменшує ризик зараження, ймовірність потрапляння до лікарні та смерті від ускладнень.

Джерело: ORF.at

Теги
ВООЗ , Коронавірус Covid-19 , Омікрон , Штам Омікрон
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