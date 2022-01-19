Не варто недооцінювати штам коронавірусу Омікрон, він також може провокувати тяжкий перебіг захворювання у пацієнтів та летальні випадки.

Про це повідомив очільник Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебреєсус.

– Не помиляйтеся, Омікрон призводить до госпіталізації й смерті, і навіть менш важкі випадки провокують заповнення медичних закладів, – зазначив Тедрос Гебреєсус.

За його словами, інформація про те, що це нешкідливе захворювання, вводить в оману, через це помирає більше людей.

Пандемія коронавірусу ще не закінчилася, і ймовірна поява нових мутацій, додав очільник ВООЗ.

Коронавірус продовжує ширитися світом, попри заходи, які були введені для його стримання. Щоб таки подолати вірус, треба продовжувати дотримуватися карантинних заходів (мити руки, носити маски).

Крім того, важливою є вакцинація від коронавірусу. Щеплення зменшує ризик зараження, ймовірність потрапляння до лікарні та смерті від ускладнень.

Джерело: ORF.at