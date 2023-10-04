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Омолаживаться, как медуза: ученые обнаружили, может ли человек восстанавливать собственные клетки

4 октября 2023, 15:35
Ольга Боднарчук редактор
Омолаживаться, как медуза: ученые обнаружили, может ли человек восстанавливать собственные клетки
Источник: Pexels

Медуза способна постоянно восстанавливать свои клетки и, фактически, самоомолаживаться. Ученые провели исследование, чтобы определить причину старения людей и возможности омоложения. Ученые сравнивали организм человека и медузы.

Ученые обнаружили, что прыгающие гены, известные как транспозированные элементы (ТЭ), которые могут перемещаться в ДНК, играют ключевую роль в процессе старения.

Медузы способны самостоятельно управлять своими ТЭ, поэтому и восстанавливают клетки.

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Исследование, проведенное венгерскими учеными из университета имени Лоранда Этвеша, показало, что Piwi-piRNA-путь, специальный процесс в нашем организме, регулирующий ТЭ, может быть решающим для продолжительности жизни.

Ученые провели эксперимент на черве Caenorhabditis elegans и обнаружили, что уменьшение активности прыгающих генов через этот путь привело к значительному увеличению продолжительности жизни.

Это исследование предоставляет дополнительные аргументы в пользу идеи, что управление ТЭ может непосредственно влиять на старение.

Хотя превращение людей в бессмертных существ, подобных медузе, является пока фантастическим сценарием, возможность уменьшения количества возрастных заболеваний и улучшения качества жизни пожилых людей вероятна.

Ученые также отметили, что с возрастом активность ТЭ в ДНК может расти, это связано с процессом старения клеток.

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