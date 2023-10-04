Медуза здатна постійно відновлювати свої клітини і, фактично, самоомолоджуватися. Вчені провели дослідження, щоб визначити причину старіння людей і можливості омолодження. Науковці порівнювали організм людини та медузи.

Вчені виявили, що стрибучі гени, відомі як транспозовані елементи (ТЕ), які можуть переміщуватися в ДНК, відіграють ключову роль у процесі старіння.

Медузи здатні самостійно керувати своїми ТЕ, тому і відновлюють клітини.

Зараз дивляться

Дослідження, проведене угорськими вченими з університету імені Лоранда Етвеша, виявило, що Piwi-piRNA-шлях, спеціальний процес у нашому організмі, що регулює ТЕ, може бути вирішальним для тривалості життя.

Учені провели експеримент на черв’яку Caenorhabditis elegans і виявили, що зменшення активності стрибучих генів через цей шлях привело до значного збільшення тривалості життя.

Це дослідження надає додаткові аргументи на користь ідеї, що керування ТЕ може безпосередньо впливати на старіння.

Хоча перетворення людей на безсмертних істот, подібних до медузи, є поки що фантастичним сценарієм, можливість зменшення кількості вікових захворювань та покращення якості життя літніх людей імовірна.

Науковці також відзначили, що з віком активність ТЕ в ДНК може зростати, це пов’язано з процесом старіння клітин.