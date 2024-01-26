В Днепре, в реабилитационном центре Recovery, военный, который потерял ногу, учится пользоваться протезом.

Реабилитационный центр

В Реабилитационном центре Recovery, основанном Виктором и Еленой Пинчуками, специалисты ежедневно используют современные методы лечения для восстановления функций опорно-двигательного аппарата военных и гражданских, потерявших конечности.

Опытные специалисты активно участвуют в подготовке и сопровождении процесса протезирования.

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Сотрудничество реабилитационного центра и протезного предприятия способствует более быстрому возвращению к полноценной жизни пациентов.

Помощь бойцу

Один из пациентов, Денис, служил в Вооруженных силах Украины, потерял ногу во время боя на Харьковском направлении в августе 2023 года.

Когда боец попал в медучреждение, самостоятельно передвигаться не мог.

Сначала военный только лежал, потом начал использовать кресло и становиться на костыли.

Специалисты по реабилитации должны были сделать все, чтобы Денис стал максимально сильным и выносливым.

Позже парню поставили протез. Сейчас он понемногу осваивает новую конечность и проходит реабилитацию.

Источник: Департамент здравоохранения населения Днепровского городского совета

Фото: Департамент охраны здоровья населения Днепровского городского совета