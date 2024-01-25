Военный снова может играть в баскетбол, после того, как потерял конечность. Медики поставили ему бионический протез.
Как получил ранение
32-летний учитель физической культуры Валентин Анохин потерял левую руку, защищая Украину.
Валентин пошел воевать весной 2022 года. Ранение он получил летом 2023 года на Купянско-Лиманском направлении.
Танковый снаряд разорвался всего в трех метрах от бойца, ему оторвало левую руку.
Протезирование конечности
После пяти месяцев лечения и реабилитации в Национальном реабилитационном центре НЕЗЛАМНЫЕ мужчина решил возвращаться к любимому спорту — игре в баскетбол.
Однако обычного протеза было недостаточно, чтобы упражняться с мячом.
Защитнику решили поставить бионическую конечность.
— Я очень ждал свою искусственную руку. За время после ранения я уже привык справляться со многим и одной рукой. Но, когда надел протез, то почувствовал как облегчилась ежедневная рутина. Теперь я могу делать все вдвое быстрее, — рассказывает военный.
Главное, мужчине удается забрасывать баскетбольный мяч прямо в корзину.
У Валентина была возможность получить бионический протез, благодаря проекту Протезы для Незламных, который реализуется в сотрудничестве Национального реабилитационного центра и благотворительной платформы dobro.ua.
Источник: НЕЗЛАМНЫЕ
Фото: НЕЗЛАМНЫЕ