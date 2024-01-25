Военный снова может играть в баскетбол, после того, как потерял конечность. Медики поставили ему бионический протез.

Как получил ранение

32-летний учитель физической культуры Валентин Анохин потерял левую руку, защищая Украину.

Валентин пошел воевать весной 2022 года. Ранение он получил летом 2023 года на Купянско-Лиманском направлении.

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Протезирование конечности

После пяти месяцев лечения и реабилитации в Национальном реабилитационном центре НЕЗЛАМНЫЕ мужчина решил возвращаться к любимому спорту — игре в баскетбол.

Однако обычного протеза было недостаточно, чтобы упражняться с мячом.

Защитнику решили поставить бионическую конечность.

— Я очень ждал свою искусственную руку. За время после ранения я уже привык справляться со многим и одной рукой. Но, когда надел протез, то почувствовал как облегчилась ежедневная рутина. Теперь я могу делать все вдвое быстрее, — рассказывает военный.

Главное, мужчине удается забрасывать баскетбольный мяч прямо в корзину.

У Валентина была возможность получить бионический протез, благодаря проекту Протезы для Незламных, который реализуется в сотрудничестве Национального реабилитационного центра и благотворительной платформы dobro.ua.

Источник: НЕЗЛАМНЫЕ

Фото: НЕЗЛАМНЫЕ