Військовий знову може грати у баскетбол, після того, як втратив кінцівку. Медики поставили йому біонічний протез.
Як отримав поранення
32-річний вчитель фізичної культури Валентин Анохін втратив ліву руку, захищаючи Україну.
Валентин пішов воювати навесні 2022 року. Поранення він отримав влітку 2023 на Куп‘янсько-Лиманському напрямку.
Танковий снаряд розірвався всього в трьох метрах від бійця, йому відірвало ліву руку.
Протезування кінцівки
Після п’яти місяців лікування та реабілітації в Національному реабілітаційному центрі НЕЗЛАМНІ чоловік вирішив повертатися до улюбленого спорту – гри у баскетбол.
Однак звичайного протезу було недостатньо аби вправлятися з м’ячем.
Захиснику вирішили поставити біонічну кінцівку.
– Я дуже чекав на свою штучну руку. За час після поранення я вже звик справлятися багато з чим і однією рукою. Але, коли одягнув протез, то відчув як полегшилася щоденна рутина. Тепер я можу робити все вдвічі швидше, – розповідає військовий.
Головне, чоловікові вдається закидати баскетбольний м’яч прямо в кошик.
У Валентина була можливість отримати біонічний протез, завдяки проєкту Протези для Незламних, який реалізується у співпраці Національного реабілітаційного центру та благодійної платформи dobro.ua.
Джерело: НЕЗЛАМНІ
Фото: НЕЗЛАМНІ