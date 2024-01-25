Військовий знову може грати у баскетбол, після того, як втратив кінцівку. Медики поставили йому біонічний протез.

Як отримав поранення

32-річний вчитель фізичної культури Валентин Анохін втратив ліву руку, захищаючи Україну.

Валентин пішов воювати навесні 2022 року. Поранення він отримав влітку 2023 на Куп‘янсько-Лиманському напрямку.

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Танковий снаряд розірвався всього в трьох метрах від бійця, йому відірвало ліву руку.

Протезування кінцівки

Після п’яти місяців лікування та реабілітації в Національному реабілітаційному центрі НЕЗЛАМНІ чоловік вирішив повертатися до улюбленого спорту – гри у баскетбол.

Однак звичайного протезу було недостатньо аби вправлятися з м’ячем.

Захиснику вирішили поставити біонічну кінцівку.

– Я дуже чекав на свою штучну руку. За час після поранення я вже звик справлятися багато з чим і однією рукою. Але, коли одягнув протез, то відчув як полегшилася щоденна рутина. Тепер я можу робити все вдвічі швидше, – розповідає військовий.

Головне, чоловікові вдається закидати баскетбольний м’яч прямо в кошик.

У Валентина була можливість отримати біонічний протез, завдяки проєкту Протези для Незламних, який реалізується у співпраці Національного реабілітаційного центру та благодійної платформи dobro.ua.

Джерело: НЕЗЛАМНІ

Фото: НЕЗЛАМНІ