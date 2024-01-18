У реабілітаційному центрі після остеоінтеграції сьогодні активно тренується учасник бойових дій під Дебальцевим Олександр Зозуляк.

У 2015 році він дістав важке поранення – ворожий танк розтрощив йому руку, ногу та тазові кістки. Далі в його житті були військові шпиталі та довготривале лікування та реабілітація.

Як людина з ампутованою рукою вчилася перемагати

Олександр Зозуляк вже після поранення, в 2016 році, почав займатися спортом та брати участь у змаганнях. Каже, зрозумів, що це чудова можливість відновитися..

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З 2017-го долучився до Ігор нескорених. Виступав у різних видах – у велоспорті, плаванні, тенісі, штовханні ядра, волейболі та інших.

А вже в 2018-му на змаганнях в Австралії посів друге місце зі стрільби з лука. Цьогоріч став чемпіоном з цього виду спорту.

Сьогодні Зозуляк займається ще й тренерською роботою, готує збірну українських спортсменів до змагань у США, куди запросили нашу команду.

Нині Олександр кожного дня тренує м’язи руки. Український воїн та спортсмен сподівається, що на змагання у березні 2024 року поїде вже з новим протезом.

– Я вірю в свої перспективи як спортсмена завдяки остеоінтеграції та сподіваюсь, що вдасться привезти медалі, – говорить чоловік.

Остеоінтеграція – високотехнологічне протезування, яке передбачає встановлення імплантату в кістку пацієнта, що залишилася після ампутації, а до імплантату через перехідник уже буде кріпитись протез.

Остеоінтеграція – перспективне протезування

Варто зазначити, що нині в Україні остреоінтеграцію пройшли вже 17 військових.

Лише у 2023 році в нашій країні відбулися перші такі операції, а в світі вони почали виконуватися ще з 1990-х років.

– Близько 15 операцій ми провели минулого року разом зі шведськими медиками, що винайшли та започаткували цей метод в ортопедії, – каже український хірург ортопед та керівник Центру складного протезування, остеоінтеграції та біоніки Олександр Галузинський.

Галузинський зазначає, що уже у новому, 2024 році, українці самі зробили дві операції – без допомоги західних колег.

Сьогодні ще декілька ветеранів з короткими ампутаційними куксами стегна та плеча проходять реабілітацію та підготовку до протезування.

За словами хірурга, ці втручання складні та високовартісні, держава їх не оплачує, гроші на операції збирає благодійний фонд В’ячеслава Запорожця Центр спасіння життя та інші благодійники.

У чому особливість реабілітації пацієнтів з короткими куксами

Давати навантаження на встановлений в кістку протез (імплантат) можна лише через три місяці після проведеної операції, адже він має повністю загоїтись. Через десять тижнів після операції можна давати поступове навантаження.

Хірург зазначає, що у всіх пацієнтів на цьому етапі виникає певний дискомфорт та больові відчуття, коли виконують спеціальні вправи на витривалість. Кістка має звикнути до встановленого імплантату та адаптуватися до навантажень.

На початковому етапі навантаження мінімальні – 20-25 кг, а з кожним тижнем навантаження на тренувальний протез збільшують. Больові відчуття поступово зменшуються та врешті-решт зникають зовсім.

У чому складнощі реабілітаційного процесу

Пацієнти під час реабілітації потребують особливої уваги лікарів та реабілітологів. У процесі відновлення та підготовки до використання протезів головне – не квапитися та дотримуватися протоколу реабілітації.

Самі військові мають довіряти медикам.

Термін реабілітації залежить від ваги пацієнта та може тривати від двох до шести місяців. Якщо процес пройде вдало, за декілька місяців вони зможуть користуватися навчальними протезами, а потім і індивідуальними.

Які можливості відкриває остеоінтеграція

Приміром, Олександр Зозуляк прагне подолати обмеження та досягти більш значних спортивних результатів.

А ще – впевнено водити машину. Хоче самостійно робити всю домашню чоловічу роботу, яку виконував до поранення – наприклад, паяти деталі в електроприводах.

– Нещодавно я почав займатися складанням дрона, і мені дуже не вистачає міцного хвата обома руками, – каже чоловік.

З остеоінтеграційним протезом усе це стане можливим.

Джерело і фото: Пресслужба лікаря Галузинського