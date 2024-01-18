В реабилитационном центре после остеоинтеграции сегодня активно тренируется участник боевых действий под Дебальцево Александр Зозуляк.
В 2015 году он получил тяжелое ранение — вражеский танк раздробил ему руку, ногу и тазовые кости. Далее в его жизни были военные госпитали и длительное лечение и реабилитация.
Как человек с ампутированной рукой учился побеждать
Александр Зозуляк уже после ранения, в 2016 году, начал заниматься спортом и участвовать в соревнованиях. Говорит, понял, что это прекрасная возможность восстановиться.
С 2017-го присоединился к Играм непокоренных. Выступал в разных видах — в велоспорте, плавании, теннисе, толкании ядра, волейболе и других.
А уже в 2018-м на соревнованиях в Австралии занял второе место по стрельбе из лука. В этом году стал чемпионом по этому виду спорта.
Сегодня Зозуляк занимается еще и тренерской работой, готовит сборную украинских спортсменов к соревнованиям в США, куда пригласили нашу команду.
Сейчас Александр каждый день тренирует мышцы руки. Украинский воин и спортсмен надеется, что на соревнования в марте 2024 года поедет уже с новым протезом.
— Я верю в свои перспективы как спортсмена, благодаря остеоинтеграции, и надеюсь, что удастся привезти медали, — говорит мужчина.
Остеоинтеграция — высокотехнологичное протезирование, которое предусматривает установление имплантата в кость пациента, оставшуюся после ампутации, а к имплантату через переходник уже будет крепиться протез.
Остеоинтеграция — перспективное протезирование
Стоит отметить, что сейчас в Украине остеоинтеграцию прошли уже 17 военных.
Только в 2023 году в нашей стране состоялись первые такие операции, а в мире они начали выполняться еще с 1990-х годов.
— Около 15 операций мы провели в прошлом году вместе со шведскими медиками, которые изобрели этот метод в ортопедии, — говорит украинский хирург ортопед и руководитель Центра сложного протезирования, остеоинтеграции и бионики Александр Галузинский.
Галузинский отмечает, что уже в новом, 2024 году, украинцы сами сделали две операции — без помощи западных коллег.
Сегодня еще несколько ветеранов с короткими ампутационными куксами бедра и плеча проходят реабилитацию и подготовку к протезированию.
По словам хирурга, эти вмешательства сложные и дорогостоящие, государство их не оплачивает, деньги на операции собирает благотворительный фонд Вячеслава Запорожца Центр спасения жизни и другие благотворители.
В чем особенность реабилитации пациентов с короткими культями
Давать нагрузку на установленный в кость протез (имплантат) можно только через три месяца после проведенной операции, ведь он должен полностью зажить. Через десять недель после операции можно давать постепенную нагрузку.
Хирург отмечает, что у всех пациентов на этом этапе возникает определенный дискомфорт и болевые ощущения, когда они выполняют специальные упражнения на выносливость. Кость должна привыкнуть к установленному имплантату и адаптироваться к нагрузкам.
На начальном этапе нагрузки минимальные — 20-25 кг, а с каждой неделей нагрузки на тренировочный протез увеличивают. Болевые ощущения постепенно уменьшаются и в конце концов исчезают совсем.
В чем сложности реабилитационного процесса
Пациенты во время реабилитации требуют особого внимания врачей и реабилитологов. В процессе восстановления и подготовки к использованию протезов главное — не торопиться и придерживаться протокола реабилитации.
Сами военные должны доверять медикам.
Срок реабилитации зависит от веса пациента и может длиться от двух до шести месяцев. Если процесс пройдет удачно, через несколько месяцев они смогут пользоваться учебными протезами, а затем и индивидуальными.
Какие возможности открывает остеоинтеграция
К примеру, Александр Зозуляк стремится преодолеть ограничения и достичь более значительных спортивных результатов.
А еще — уверенно водить машину. Хочет самостоятельно делать всю домашнюю мужскую работу, которую выполнял до ранения — например, паять детали в электроприводах.
— Недавно я начал заниматься сборкой дрона, и мне очень не хватает крепкого хвата обеими руками, — говорит мужчина.
С остеоинтеграционным протезом все это станет возможным.
Источник и фото: Пресслужба лікаря Галузинського