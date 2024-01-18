В реабилитационном центре после остеоинтеграции сегодня активно тренируется участник боевых действий под Дебальцево Александр Зозуляк.

В 2015 году он получил тяжелое ранение — вражеский танк раздробил ему руку, ногу и тазовые кости. Далее в его жизни были военные госпитали и длительное лечение и реабилитация.

Как человек с ампутированной рукой учился побеждать

Александр Зозуляк уже после ранения, в 2016 году, начал заниматься спортом и участвовать в соревнованиях. Говорит, понял, что это прекрасная возможность восстановиться.

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С 2017-го присоединился к Играм непокоренных. Выступал в разных видах — в велоспорте, плавании, теннисе, толкании ядра, волейболе и других.

А уже в 2018-м на соревнованиях в Австралии занял второе место по стрельбе из лука. В этом году стал чемпионом по этому виду спорта.

Сегодня Зозуляк занимается еще и тренерской работой, готовит сборную украинских спортсменов к соревнованиям в США, куда пригласили нашу команду.

Сейчас Александр каждый день тренирует мышцы руки. Украинский воин и спортсмен надеется, что на соревнования в марте 2024 года поедет уже с новым протезом.

— Я верю в свои перспективы как спортсмена, благодаря остеоинтеграции, и надеюсь, что удастся привезти медали, — говорит мужчина.

Остеоинтеграция — высокотехнологичное протезирование, которое предусматривает установление имплантата в кость пациента, оставшуюся после ампутации, а к имплантату через переходник уже будет крепиться протез.

Остеоинтеграция — перспективное протезирование

Стоит отметить, что сейчас в Украине остеоинтеграцию прошли уже 17 военных.

Только в 2023 году в нашей стране состоялись первые такие операции, а в мире они начали выполняться еще с 1990-х годов.

— Около 15 операций мы провели в прошлом году вместе со шведскими медиками, которые изобрели этот метод в ортопедии, — говорит украинский хирург ортопед и руководитель Центра сложного протезирования, остеоинтеграции и бионики Александр Галузинский.

Галузинский отмечает, что уже в новом, 2024 году, украинцы сами сделали две операции — без помощи западных коллег.

Сегодня еще несколько ветеранов с короткими ампутационными куксами бедра и плеча проходят реабилитацию и подготовку к протезированию.

По словам хирурга, эти вмешательства сложные и дорогостоящие, государство их не оплачивает, деньги на операции собирает благотворительный фонд Вячеслава Запорожца Центр спасения жизни и другие благотворители.

В чем особенность реабилитации пациентов с короткими культями

Давать нагрузку на установленный в кость протез (имплантат) можно только через три месяца после проведенной операции, ведь он должен полностью зажить. Через десять недель после операции можно давать постепенную нагрузку.

Хирург отмечает, что у всех пациентов на этом этапе возникает определенный дискомфорт и болевые ощущения, когда они выполняют специальные упражнения на выносливость. Кость должна привыкнуть к установленному имплантату и адаптироваться к нагрузкам.

На начальном этапе нагрузки минимальные — 20-25 кг, а с каждой неделей нагрузки на тренировочный протез увеличивают. Болевые ощущения постепенно уменьшаются и в конце концов исчезают совсем.

В чем сложности реабилитационного процесса

Пациенты во время реабилитации требуют особого внимания врачей и реабилитологов. В процессе восстановления и подготовки к использованию протезов главное — не торопиться и придерживаться протокола реабилитации.

Сами военные должны доверять медикам.

Срок реабилитации зависит от веса пациента и может длиться от двух до шести месяцев. Если процесс пройдет удачно, через несколько месяцев они смогут пользоваться учебными протезами, а затем и индивидуальными.

Какие возможности открывает остеоинтеграция

К примеру, Александр Зозуляк стремится преодолеть ограничения и достичь более значительных спортивных результатов.

А еще — уверенно водить машину. Хочет самостоятельно делать всю домашнюю мужскую работу, которую выполнял до ранения — например, паять детали в электроприводах.

— Недавно я начал заниматься сборкой дрона, и мне очень не хватает крепкого хвата обеими руками, — говорит мужчина.

С остеоинтеграционным протезом все это станет возможным.

Источник и фото: Пресслужба лікаря Галузинського