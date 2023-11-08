В Киеве прооперировали 80-летнюю женщину с жалобами на одышку и боли за грудиной.

Сложный диагноз

При обследовании был выявлен выраженный стеноз (сужение) аортального клапана, а также критические поражения артерии сердца. Учитывая, что в коррекции нуждались и клапан, и коронарные артерии, пациентке было предложено выполнить открытое вмешательство на сердце.

Успешная операция на сердце

Команда врачей во главе с заведующим отделением Сергеем Варбанцем выполнила неокуспидизацию аортального клапана и аорто-коронарное шунтирование.

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Эта редкая операция обеспечивает создание створок аортального клапана из собственных тканей, но не требует использования искусственных протезов и приема антикоагулянтов.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и выписана домой.

Источник и фото: Центр детской кардиологии и кардиохирургии