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Операція на відкритому серці: у Києві врятували 80-річну жінку зі стенозом

8 Листопада 2023, 18:21
Марина Мелехова редактор
Операція на відкритому серці: у Києві врятували 80-річну жінку зі стенозом

У Києві прооперували 80-річну жінку зі скаргами на задишку та болі за грудиною.

Складний діагноз

Під час обстеження було виявлено виражений стеноз (звуження) аортального клапана, а також критичні ураження артерії серця. Враховуючи, що корекції потребували і клапан, і коронарні артерії, пацієнтці було запропоновано виконати відкрите втручання на серці.

Успішна операція на серці

Команда лікарів, на чолі із завідуючим відділенням Сергієм Варбанцем, виконала процедуру неокуспідізації аортального клапана та аорто-коронарного шунтування.

Зараз дивляться

Ця рідкісна операція забезпечує створення стулок аортального клапана із власних тканин, але не вимагає використання штучних протезів та прийому антикоагулянтів.

Наразі пацієнтка почувається добре та виписана додому.

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Джерело і фото: Центр дитячої кардіології та кардіохірургії

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Київ медична допомога Операція Серце
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