У Києві прооперували 80-річну жінку зі скаргами на задишку та болі за грудиною.
Складний діагноз
Під час обстеження було виявлено виражений стеноз (звуження) аортального клапана, а також критичні ураження артерії серця. Враховуючи, що корекції потребували і клапан, і коронарні артерії, пацієнтці було запропоновано виконати відкрите втручання на серці.
Успішна операція на серці
Команда лікарів, на чолі із завідуючим відділенням Сергієм Варбанцем, виконала процедуру неокуспідізації аортального клапана та аорто-коронарного шунтування.
Ця рідкісна операція забезпечує створення стулок аортального клапана із власних тканин, але не вимагає використання штучних протезів та прийому антикоагулянтів.
Наразі пацієнтка почувається добре та виписана додому.
Джерело і фото: Центр дитячої кардіології та кардіохірургії