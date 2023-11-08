У Києві прооперували 80-річну жінку зі скаргами на задишку та болі за грудиною.

Складний діагноз

Під час обстеження було виявлено виражений стеноз (звуження) аортального клапана, а також критичні ураження артерії серця. Враховуючи, що корекції потребували і клапан, і коронарні артерії, пацієнтці було запропоновано виконати відкрите втручання на серці.

Успішна операція на серці

Команда лікарів, на чолі із завідуючим відділенням Сергієм Варбанцем, виконала процедуру неокуспідізації аортального клапана та аорто-коронарного шунтування.

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Ця рідкісна операція забезпечує створення стулок аортального клапана із власних тканин, але не вимагає використання штучних протезів та прийому антикоагулянтів.

Наразі пацієнтка почувається добре та виписана додому.

Джерело і фото: Центр дитячої кардіології та кардіохірургії