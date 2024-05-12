Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Еда Поддержать Видео
Новости здоровья

Операции и реанимация под землей: как в Харькове планируют улучшить медицинскую помощь

12 мая 2024, 11:14
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
операция
Источник: Depositphotos

Как рассказал мэр Харькова Игорь Терехов, для улучшения медицинской помощи в условиях постоянных обстрелов со стороны РФ в городе планируют создать операционные и реанимационные помещения под землей.

На базе существующих медучреждений

Сообщается, что эти новые медицинские подземные структуры будут размещены на базе существующих лечебных учреждений города Харькова.

Сотрудничая с Министерством здравоохранения, мэрия города планирует обеспечить доступные и современные условия для оказания медицинской помощи.

Читайте также:
операціяОбломок вражеской мины застрял в мозгу: во Львове спасли 9-летнего мальчика из Херсона

— Мы работаем вместе с Министерством здравоохранения по созданию реанимационных и операционных под землей на базе наших лечебных учреждений, — проинформировал Игорь Терехов.

Сеть подземных учреждений культуры

Кроме этого, мэр также объявил о намерении расширить сеть подземных учреждений культуры в городе.

По словам городского головы, эти новации направлены на поддержание безопасности и комфорта жителей города, а также на обеспечение непрерывного функционирования культурной и медицинской жизни в условиях современной реальности.

— У нас уже работают учреждения, которые показывают спектакли под землей, и мы масштабируем этот опыт. Потому что есть запрос на спектакли, на живое общение в безопасном пространстве. Важно, чтобы культурная жизнь не останавливалась, — заявил мэр.

Источник
УНН
Теги
Игорь Терехов медична допомога Операция Ракетные удары России Харьков
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь