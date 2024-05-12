Как рассказал мэр Харькова Игорь Терехов, для улучшения медицинской помощи в условиях постоянных обстрелов со стороны РФ в городе планируют создать операционные и реанимационные помещения под землей.

На базе существующих медучреждений

Сообщается, что эти новые медицинские подземные структуры будут размещены на базе существующих лечебных учреждений города Харькова.

Сотрудничая с Министерством здравоохранения, мэрия города планирует обеспечить доступные и современные условия для оказания медицинской помощи.

— Мы работаем вместе с Министерством здравоохранения по созданию реанимационных и операционных под землей на базе наших лечебных учреждений, — проинформировал Игорь Терехов.

Сеть подземных учреждений культуры

Кроме этого, мэр также объявил о намерении расширить сеть подземных учреждений культуры в городе.

По словам городского головы, эти новации направлены на поддержание безопасности и комфорта жителей города, а также на обеспечение непрерывного функционирования культурной и медицинской жизни в условиях современной реальности.