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Операції та реанімація під землею: як у Харкові планують поліпшити медичну допомогу

12 Травня 2024, 11:14
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
операция
Джерело: Depositphotos

Як розповів мер Харкова Ігор Терехов, для поліпшення медичної допомоги в умовах постійних обстрілів з боку РФ у місті планують створити операційні та реанімаційні приміщення під землею.

На базі наявних медзакладів

Повідомляється, що ці нові медичні підземні структури будуть розміщені на базі наявних лікувальних закладів міста Харкова.

Співпрацюючи з Міністерством охорони здоров’я, мерія міста планує забезпечити доступні та сучасні умови для надання медичної допомоги.

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– Ми працюємо разом із Міністерством охорони здоров’я щодо створення реанімаційних та операційних під землею на базі наших лікувальних закладів, – поінформував Ігор Терехов.

Мережа підземних закладів культури

Окрім цього, мер також оголосив про намір розширити мережу підземних закладів культури в місті.

За словами міського голови, ці новації спрямовані на підтримання безпеки та комфорту жителів міста, а також на забезпечення безперервного функціонування культурного та медичного життя в умовах сучасної реальності.

– У нас уже працюють заклади, які показують вистави під землею, і ми масштабуємо цей досвід. Тому що є запит на вистави, на живе спілкування в безпечному просторі. Важливо, щоб культурне життя не зупинялося, – заявив мер.

Джерело
УНН
Теги
Ігор Терехов медична допомога Операція Ракетні удари Росії Харків
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