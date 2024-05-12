Як розповів мер Харкова Ігор Терехов, для поліпшення медичної допомоги в умовах постійних обстрілів з боку РФ у місті планують створити операційні та реанімаційні приміщення під землею.

На базі наявних медзакладів

Повідомляється, що ці нові медичні підземні структури будуть розміщені на базі наявних лікувальних закладів міста Харкова.

Співпрацюючи з Міністерством охорони здоров’я, мерія міста планує забезпечити доступні та сучасні умови для надання медичної допомоги.

– Ми працюємо разом із Міністерством охорони здоров’я щодо створення реанімаційних та операційних під землею на базі наших лікувальних закладів, – поінформував Ігор Терехов.

Мережа підземних закладів культури

Окрім цього, мер також оголосив про намір розширити мережу підземних закладів культури в місті.

За словами міського голови, ці новації спрямовані на підтримання безпеки та комфорту жителів міста, а також на забезпечення безперервного функціонування культурного та медичного життя в умовах сучасної реальності.