Як розповів мер Харкова Ігор Терехов, для поліпшення медичної допомоги в умовах постійних обстрілів з боку РФ у місті планують створити операційні та реанімаційні приміщення під землею.
На базі наявних медзакладів
Повідомляється, що ці нові медичні підземні структури будуть розміщені на базі наявних лікувальних закладів міста Харкова.
Співпрацюючи з Міністерством охорони здоров’я, мерія міста планує забезпечити доступні та сучасні умови для надання медичної допомоги.
– Ми працюємо разом із Міністерством охорони здоров’я щодо створення реанімаційних та операційних під землею на базі наших лікувальних закладів, – поінформував Ігор Терехов.
Мережа підземних закладів культури
Окрім цього, мер також оголосив про намір розширити мережу підземних закладів культури в місті.
За словами міського голови, ці новації спрямовані на підтримання безпеки та комфорту жителів міста, а також на забезпечення безперервного функціонування культурного та медичного життя в умовах сучасної реальності.
– У нас уже працюють заклади, які показують вистави під землею, і ми масштабуємо цей досвід. Тому що є запит на вистави, на живе спілкування в безпечному просторі. Важливо, щоб культурне життя не зупинялося, – заявив мер.