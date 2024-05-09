Львовские врачи спасли раненого мальчика из Херсона, вытащив из его мозга обломок вражеской мины.

Травма из-за вражеского взрыва

В прошлом году, 9-летний Миша Воловиков из Херсона стал жертвой взрыва мины, когда вместе с другом обедал в кафе.

Миша получил тяжелое ранение головного мозга. Первую медицинскую помощь оказали врачи Херсона, а затем Николаева, которые удалили часть осколка.

Однако один кусочек остался, и именно это привело к параличу левой части тела — были обездвижены рука, нога и пол-лица. А впоследствии начались еще и судорожные приступы.

Родители раненого решили обратиться к львовским специалистам Центра нейрохирургии и хирургического лечения эпилепсии Детской Больницы Святого Николая.

Обломок 8 мм

Поскольку обломок застрял на глубине 5 см в мозге, да еще и в очень узкой зоне, было важно не задеть важные функциональные зоны, чтобы мальчика не парализовало полностью. И нейрохирургам это удалось.

Под контролем микроскопа и системы нейромониторинга врачи смогли безопасно добраться до поврежденного участка головного мозга и извлечь 8 мм обломок. Кроме того, они закрыли недостающую часть черепа титановой пластиной.

Теперь перед Мишей открывается долгий путь восстановления. Благодаря работе физических терапевтов Unbroken kids и поддержке специалистов Центра ментального здоровья, он будет шагать к нормальной жизни, мечтая вернуться в родной дом.

Источник и фото: Незламні