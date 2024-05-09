Львівські лікарі врятували пораненого хлопчика з Херсону, витягнувши з його мозку уламок ворожої міни.

Травма через ворожий вибух

Минулого року, 9-річний Михайлик Воловиков з Херсону став жертвою вибуху міни, коли разом з другом обідав у кафе.

Михайлик дістав важке поранення головного мозку. Першу медичну допомогу надали лікарі Херсона, а потім Миколаєва, які видалили частину уламка.

Однак один шматочок залишився, і саме це призвело до паралічу лівої частини тіла — були знерухомлені рука, нога і пів обличчя. А згодом почалися ще й судомні напади.

Батьки пораненого вирішили звернутися до львівських фахівців Центру нейрохірургії та хірургічного лікування епілепсії Дитячої Лікарні Святого Миколая.

Уламок 8 мм Оскільки уламок застряг на глибині 5 см у мозку та ще й у дуже вузькій зоні, було важливо не зачепити важливі функціональні зони, щоб хлопчика не паралізувало повністю. І нейрохірургам це вдалося. Під контролем мікроскопа і системи нейромоніторингу лікарі змогли безпечно дістатися до пошкодженої ділянки головного мозку і витягти 8 мм уламок. Крім того, вони закрили відсутню частину черепа титановою пластиною. Тепер перед Михайликом відкривається довгий шлях відновлення. Завдяки роботі фізичних терапевтів Unbroken kids і підтримці фахівців Центру ментального здоров’я він крокуватиме до нормального життя, мріючи повернутися до рідної домівки.

Джерело і фото: Незламні