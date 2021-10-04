В Кировоградской области две женщины отравились дикорастущими грибами, что привело к их смерти.

Об этом сообщили в ГУ Кировоградский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

Первый случай отравления зафиксировали 2 октября. 53-летнюю жительницу Кропивницкого не удалось спасти в реанимации. Она умерла от острого бытового отравления дикорастущими грибами.

Второй летальный случай зарегистрировали в Светловодске. 30 сентября 69-летняя женщина насобирала дикорастущих грибов. Она рассказала, что это были “зеленушки”. На следующее утро у нее появились симптомы отравления.

Женщину госпитализировали и сразу перевели в реанимационное отделение Светловодской ЦРБ. Она умерла утром 3 октября.

В областном центре контроля и профилактики болезней добавили, что за последние три недели на Кировоградщине пять человек отравились дикорастущими грибами, из них трое — умерли.

Недавно во Львове трех человек госпитализировали в реанимацию с симптомами отравления. Вероятно, они отравились бледной поганкой, которую спутали со съедобным грибом.

Бледная поганка — это один из самых опасных грибов, распространенных в Украине. Иногда его путают с шампиньонами или сыроежками. Гриб содержит сильный яд — аманитотоксин. Он не разрушается во время термической обработки и не растворяется в воде.

В Минздраве рекомендуют отказаться от потребления лесных грибов, которые могут быть поражены токсинами или паразитами, и заменить их выращенными промышленным способом. Особенно это касается детей, пожилых людей и беременных.

Источник: Кировоградский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины