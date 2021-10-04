У Кіровоградській області дві жінки отруїлися дикорослими грибами, що призвело до їхньої смерті.

Про це повідомили у ДУ Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Перший випадок отруєння зафіксували 2 жовтня. 53-річну мешканку Кропивницького не вдалося врятувати у реанімації. Вона померла від гострого побутового отруєння дикорослими грибами.

Другий летальний випадок зареєстрували у Світловодську. 30 вересня 69-річна жінка назбирала дикорослих грибів. Вона розповіла, що це були “зеленушки”. Наступного ранку у неї з’явилися симптоми отруєння.

Жінку госпіталізували та одразу перевели у реанімаційне відділення Світловодської ЦРЛ. Вона померла зранку 3 жовтня.

В обласному центрі контролю та профілактики хвороб додали, що за останні три тижні на Кіровоградщині п’ять людей отруїлися дикорослими грибами, з них троє – померли.

Нещодавно у Львові трьох людей госпіталізували до реанімації із симптомами отруєння. Ймовірно, вони отруїлися блідою поганкою, яку сплутали з їстівним грибом.

Бліда поганка – це один із найнебезпечніших грибів, поширених в Україні. Іноді його плутають з печерицями або сироїжками. Гриб містить сильну отруту – аманітотоксин. Він не руйнується під час термічної обробки та не розчиняється у воді.

У МОЗ рекомендують відмовитися від споживання лісових грибів, які можуть бути уражені токсинами чи паразитами, і замінити їх вирощеними промисловим способом. Особливо це стосується дітей, літніх людей та вагітних.

Джерело: Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України