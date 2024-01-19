Специалисты Ивано-Франковской областной клинической больницы делают все возможное, чтобы вернуть к полноценной жизни 27-летнего Евгения, который остался без ноги в результате тяжелейшего ранения.

О реабилитации украинского защитника рассказали в пресс-службе Минздрава.

— Евгений родом из поселка Солотвин на Закарпатье. До большой войны овладел двумя специальностями, выучил английский, окончил IT-курсы. Параллельно работал в фирме, поставляющей автозапчасти по всей области, — говорится в сообщении.

Когда началось полномасштабное вторжение, не убегал и не скрывался, а пошел защищать страну.

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Спасение раненого литовца

Евгений рассказывает, что в день его ранения враг применял весь арсенал: артиллерию, минометы, боевую авиацию. С соседних позиций запросили эвакуацию: ранение получил легионер-литовец. Командир приказал идти Евгению.

На месте мужчина понял, что ранение иностранца очень тяжелое — самостоятельно не донести. К тому же нужны носилки. Вернулся на позиции, смастерил импровизированные ноши и заручился помощью боевого товарища. Вдвоем они вернулись за раненым.

Тащили побратима-иностранца несколько километров. Путь показался очень тяжелым, пролегал через воронки, болото и поваленные деревья. С неба сыпались вражеские снаряды.

Ногу потерял под минометным огнем

Навстречу двигалась еще одна группа из четырех наших бойцов. Вшестером эвакуация пошла значительно быстрее.

Когда раненого почти донесли до пункта эвакуации, защитников накрыл минометный огонь противника. Одну ногу Евгений потерял сразу. Другая была серьезно травмирована. Если бы не вовремя наложенный турникет, вряд ли бы выжил.

Мать всегда рядом

Мама Евгения безгранично благодарна всем, кто принимал участие в спасении сына. Женщина постоянно рядом с сыном, делает перевязки и сопровождает его из ожогового отделения в Центр реабилитации Ивано-Франковской областной клинической больницы.

Первые успехи в реабилитации

И хотя восстановление Евгения только началось, он уже делает первые успехи: может самостоятельно подниматься и делать упражнения низкой интенсивности с физическим терапевтом.

В первые дни после ампутации у Евгения были сильные фантомные боли, которые не давали спать ни днем, ни ночью. Помог психотерапевт, выписавший мужчине антидепрессанты, приглушившие боль.

Сейчас самое тяжелое уже позади, украинский Герой уверенно идет на поправку.

Фото: Ивано-Франковская ОКБ