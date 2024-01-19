Фахівці Івано-Франківської обласної клінічної лікарні роблять усе можливе, щоб повернути до повноцінного життя 27-річного Євгена, який залишився без ноги внаслідок важкого поранення.

Про реабілітацію українського захисника розповіли у пресслужбі МОЗ.

– Євген родом із селища Солотвин на Закарпатті. До великої війни опанував дві спеціальності, вивчив англійську, закінчив IT-курси. Паралельно працював у фірмі, що постачала автозапчастини по всій області, – йдеться в повідомленні.

Коли почалося повномасштабне вторгнення, не тікав і не переховувався, а пішов захищати країну.

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Порятунок пораненого литовця

Євген розповідає, що в день його поранення ворог застосовував увесь арсенал: артилерію, міномети, бойову авіацію. Із сусідніх позицій дали запит на евакуацію: поранення отримав легіонер-литовець. Командир наказав іти Євгену.

На місці чоловік зрозумів, що поранення іноземця дуже важке – самотужки не донести. До того ж потрібні носилки. Повернувся на позиції, змайстрував імпровізовані ноші та заручився допомогою бойового товариша. Удвох вони повернулися за пораненим.

Тягли побратима-іноземця кілька кілометрів. Шлях видався дуже важким, пролягав через вирви, болото і повалені дерева. З неба сипалися ворожі снаряди.

Ногу втратив під мінометним вогнем

Назустріч рухалася ще одна група з чотирьох наших бійців. Ушістьох евакуація пішла значно швидше.

Коли пораненого майже донесли до пункту евакуації, захисників накрив мінометний вогонь противника. Одну ногу Євген втратив одразу. Інша була серйозно травмована. Якби не вчасно накладений турнікет, навряд чи б вижив.

Мати завжди поруч

Мама Євгена безмежно вдячна всім, хто брав участь у порятунку сина. Жінка постійно поруч із сином, робить перев’язки та супроводжує його з опікового відділення до Центру реабілітації Івано-Франківської обласної клінічної лікарні.

Перші успіхи в реабілітації

І хоча відновлення Євгена лише розпочалося, він уже робить перші успіхи: може самостійно підніматися та робити вправи низької інтенсивності з фізичним терапевтом.

У перші дні після ампутації у Євгена були сильні фантомні болі, які не давали спати ні вдень, ні вночі. Допоміг психотерапевт, який виписав чоловікові антидепресанти, що приглушили біль.

Нині найважче вже позаду, український Герой впевнено одужує.

Фото: Івано-Франківська ОКЛ