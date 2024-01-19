У Львові, у Центрі Незламні поволі відновлюється важкопоранений Олег Лучин. Його витримка і сила волі викликають у лікарів повагу.

Перші десять днів він перебував у реанімації. Життя 30-річного Олега підтримували апарати.

Ампутації, гемодіаліз, мінімум шансів

Його привезли у Львів після лікування у Дніпрі та Києві. Вже з ампутованими кінцівками. Це довелося зробити лікарям стабілізаційного пункту.

Зараз дивляться

Через тривалі обстріли важкопораненого бійця довго не могли евакуювати з поля бою. Турнікети пробули на ногах Олега аж вісім годин – тканини почали відмирати.

Стан пацієнта ускладнювала мультирезистентна бактеріальна інфекція, яка не контролювалася антибіотикотерапією. Це сильно вплинуло на роботу легень та нирок.

У Дніпрі життєдіяльність внутрішніх органів підтримував гемодіаліз. І тут, у Львові, пацієнт був підключений до апаратів.

– Спершу ми мусили побороти інфекцію. А коли це вдалося, закрили дефекти мʼяких тканин, що виникли після ампутації кінцівок, – розповідає хірург Центру Мар’ян Кузьмак.

Коли загроза життю Олега минула, працювати з ним почали вже фізичні терапевти. Їхнє завдання зараз – допомогти Олегу відновити рівновагу та зміцнити руки, щоби згодом він міг запротезуватися.

Це буде непросто, адже в захисника дуже високий рівень ампутації. Він це розуміє і тому багато тренується, чим викликає захват і спеціалістів, і інших важко поранених бійців.

Ноги залишив під Бахмутом, але силу духу зберіг

Той день наприкінці серпня під Бахмутом ніколи не зітреться з пам’яті Олега.

Він закрив собою побратимів, прийняв на себе весь удар ворожої гранати. Важкого поранення Олег зазнав просто в окопі. Ворожий безпілотник скинув гранату. В епіцентрі вибуху опинилося троє бійців, але весь удар припав на Олега.

Воїн дістав множинні уламкові поранення тіла та обличчя. Найбільше ж постраждали ноги. Як виявилося, фатально.

Олег дуже переживав, як звістку про подвійну ампутацію сприйме його дружина. Та коли почув її перші слова – я завжди буду поруч, – відчув полегшення і віднайшов сили боротися за своє майбутнє.

На цьому шляху безстрашного воїна чекає ще чимало випробувань. Крім протезування, ще й усунення слідів, залишених уламками гранати, з його обличчя. Вони понівечили і мʼякі тканини, і перегородку носа.

Уже за тиждень хірурги Центру Незламні спільно з одеськими колегами виконають операцію з реконструкції та пластики носа. А потому спеціалісти Центру естетичної медицини Першого медоб’єднання Львова остаточно наведуть красу – зашліфують рубці та шрами.

Цей етап відновлення захисника здійснюється в межах проєкту (Не) до краси.

Львів’янин Олег Лучин щодня докладає максимум зусиль, щоби повернутися до нормального життя. Його головною мотивацією на шляху до відновленні є сім’я: дружина, донечка та мрія про сина.

Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова