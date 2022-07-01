Британские эксперты предупредили о ранних симптомах обезьяньей оспы, которые, по их мнению, легко не заметить.

Согласно правительственным данным, на 26 июня в Великобритании было зарегистрировано 1 076 подтвержденных случаев оспы обезьян. С тех пор, как 6 мая была подтверждена первая инфекция, количество случаев резко возросло.

Однако Великобритания — не единственная страна, которую коснулось распространение болезни. В США также наблюдается рост числа инфекций. Американский эпидемиолог утверждает, что оспа обезьян может стать навсегда укоренившейся из-за безобидных признаков.

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— Я и другие эксперты опасаемся, что обезьянья оспа воспользуется этой уязвимостью из-за отсутствия тестирования и станет постоянно укоренившейся ИППП в Соединенных Штатах, — отмечает эпидемиолог из Медицинской школы Вейла Корнелла в Нью-Йорке Джей Варма. ,

Эксперт пояснил, что ранние признаки часто могут появляться в труднодоступных местах, например, внутри ануса.

По его словам, в то время как обезьянья оспа в конечном итоге имеет тенденцию вызывать гриппоподобные симптомы и сыпь по всему телу, начальные признаки могут быть не столь очевидными.

Медики отмечают, что изменения кожи могут также имитировать изменения при других инфекциях, таких как герпес, моллюск или сифилис, поэтому оспа обезьян может быть легко неправильно диагностирована.

По данным Национальной службы здравоохранения Британии, для появления первых признаков оспы обезьян требуется от 5 до 21 дня.

Первые признаки оспы обезьян:

в ысокая температура;

г оловная боль;

м ышечные боли;

боль в спине;

о пухшие железы;

озноб;

и стощение.

Когда дело доходит до характерной сыпи, она обычно появляется через один-пять дней после первых симптомов.

Как снизить риск заражения обезьяньей оспой

По словам экспертов, важно избегать контактов с любыми людьми, которые плохо себя чувствуют, и воздерживаться от совместного использования постельных принадлежностей, полотенец и других предметов, с которыми они могли контактировать.

Помимо этих мер предосторожности, важно регулярно мыть руки и использовать дезинфицирующее средство для рук как можно чаще, а также есть только тщательно приготовленное мясо.

Источник: Express