Британські експерти попередили про ранні симптоми мавпячої віспи, які, на їхню думку, легко не помітити.

Згідно з урядовими даними, на 26 червня у Великій Британії було зареєстровано 1 076 підтверджених випадків віспи мавп. Відтоді як 6 травня була підтверджена перша інфекція, кількість випадків різко зросла.

Однак Велика Британія – не єдина країна, якої торкнулося поширення віспи мавп. У США також спостерігається зростання числа інфекцій. Американський епідеміолог стверджує, що віспа мавп може стати назавжди вкоріненою через неочевидні ознаки.

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– Я та інші експерти побоюємося, що мавпяча віспа скористається цією вразливістю через відсутність тестування і стане постійно вкоріненою ІПСШ в Сполучених Штатах, – зазначає епідеміолог з Медичної школи Вейла Корнелла в Нью-Йорку Джей Варма.

Експерт пояснив, що ранні ознаки часто можуть з’являтися у важкодоступних місцях, наприклад, всередині ануса.

За його словами, в той час як мавпяча віспа має тенденцію викликати грипоподібні симптоми й висип по всьому тілу, початкові ознаки можуть бути не настільки очевидними.

Медики відзначають, що зміни шкіри можуть також імітувати зміни при інших інфекціях, таких як герпес, молюск або сифіліс, тому віспа мавп може бути легко неправильно діагностована.

За даними Національної служби охорони здоров’я Британії, для появи перших ознак віспи мавп потрібно від 5 до 21 дня.

Перші ознаки віспи мавп:

висока температура;

головний біль;

м’язові болі;

біль у спині;

опухлі залози;

озноб;

виснаження.

Коли справа доходить до характерного висипу, він зазвичай з’являється через один-п’ять днів після перших симптомів.

Як знизити ризик зараження на мавпячу віспу

За словами експертів, важливо уникати контактів з будь-якими людьми, які погано себе почувають, і утримуватися від спільного використання постільних речей, рушників та інших предметів, з якими вони могли контактувати.

Крім цих запобіжних заходів, важливо регулярно мити руки та використовувати дезінфікуючий засіб для рук якомога частіше, а також їсти тільки ретельно приготоване м’ясо.

Джерело: Express