Специалисты Центральной городской клинической больницы Ивано-Франковска сделали сразу две жизненно важные операции на сердце 79-летнему пациенту.

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

— Пациент поступил в ЦГКБ в тяжелом состоянии с диагнозом: острый инфаркт миокарда и полная атрио-вентрикулярная блокада. Госпитализирован в отделение интервенционной кардиологии, радиологии и кардиохирургии, — пишут медики.

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По их словам, после консультации heart team (кардиолог, кардиохирург и анестезиолог) лучшим методом лечения были избраны ️коронарное шунтирование и имплантация искусственного водителя ритма сердца.

Шунтирование коронарных сосудов — операция, при которой сосуды, пораженные атеросклерозом, нужно обойти для нормализации кровоснабжения к сердцу.

При шунтировании пораженные части коронарных артерий не удаляются, а создается своеобразный мост. Это когда хирурги находят благоприятный сегмент артерии (не пораженный бляшками или пораженный минимально) и с ноги пациента берут вена, один конец которой вшивают к благоприятной части артерии.

Такие мосты обеспечивают процесс поставки крови к сердцу, поэтому пациент излечивается прямо во время операции.

Искусственный водитель ритма сердца — это имплантированное устройство, которое мониторит сердечный ритм и в соответствии с потребностями сердца посылает электрические импульсы, которые вызывают его сокращения.

По словам медиков, пациент уже выписан домой.

Источник: Ивано-Франковская ЦГКБ