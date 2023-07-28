Специалисты Черновицкой областной больницы совместно с сосудистым хирургом Национального института хирургии и трансплантологии имени Шалимова Антоном Орловым провели два оперативных вмешательства, во время которых пациенты были в сознании и разговаривали с врачами.

Об этом на своей странице в Facebook сообщили сотрудники Черновицкого областного совета.

Как рассказали медики, пациенту с критическим стенозом было проведено стентирование обеих подвздошных артерий и установлены эндоваскулярные стент-графты, которые доставляют к проблему участку и там его раскрывают, как зонтик.

Проблема заключалась в том, что пациент страдал тяжелой сопутствующей патологией и ему было противопоказано полное обезболивание. Поэтому хирурги провели технологически достаточно сложную операцию только под местным обезболиванием.

Пациент во время хирургического вмешательства постоянно находился в сознании и беседовал с врачами.

Другое оперативное вмешательство провели пациенту с высокой окклюзией внутренней сонной артерии (это сосуд, обеспечивающий снабжение головного мозга обогащенной кислородом кровью).

Как правило, хирургическое лечение таких патологий осуществляется открытым путем. Однако в данном случае стеноз сонной артерии располагался достаточно высоко и открытый доступ был чреват высоким риском для жизни пациента.

Поэтому врачи, с помощью эндоваскулярных технологий, сделав небольшой разрез в бедре, через сосудистое русло добрались до головы больного и провели стентирование внутренней сонной артерии..

Эта операция также проводилась хирургами под местной анестезией. В ходе хирургического вмешательства пациент был в сознании, беседовал с медиками и даже выполнял по их просьбам определенные манипуляции.

Сообщается, что обе операции прошли успешно и открыли новую страницу развития высокоспециализированной рентгенендоваскулярной хирургии в Черновицкой областной больнице.

Источник: Черновицкий облсовет