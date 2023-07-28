Специалисты Черновицкой областной больницы совместно с сосудистым хирургом Национального института хирургии и трансплантологии имени Шалимова Антоном Орловым провели два оперативных вмешательства, во время которых пациенты были в сознании и разговаривали с врачами.
Об этом на своей странице в Facebook сообщили сотрудники Черновицкого областного совета.
Как рассказали медики, пациенту с критическим стенозом было проведено стентирование обеих подвздошных артерий и установлены эндоваскулярные стент-графты, которые доставляют к проблему участку и там его раскрывают, как зонтик.
Проблема заключалась в том, что пациент страдал тяжелой сопутствующей патологией и ему было противопоказано полное обезболивание. Поэтому хирурги провели технологически достаточно сложную операцию только под местным обезболиванием.
Пациент во время хирургического вмешательства постоянно находился в сознании и беседовал с врачами.
Другое оперативное вмешательство провели пациенту с высокой окклюзией внутренней сонной артерии (это сосуд, обеспечивающий снабжение головного мозга обогащенной кислородом кровью).
Как правило, хирургическое лечение таких патологий осуществляется открытым путем. Однако в данном случае стеноз сонной артерии располагался достаточно высоко и открытый доступ был чреват высоким риском для жизни пациента.
Поэтому врачи, с помощью эндоваскулярных технологий, сделав небольшой разрез в бедре, через сосудистое русло добрались до головы больного и провели стентирование внутренней сонной артерии..
Эта операция также проводилась хирургами под местной анестезией. В ходе хирургического вмешательства пациент был в сознании, беседовал с медиками и даже выполнял по их просьбам определенные манипуляции.
Сообщается, что обе операции прошли успешно и открыли новую страницу развития высокоспециализированной рентгенендоваскулярной хирургии в Черновицкой областной больнице.
Источник: Черновицкий облсовет