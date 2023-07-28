Фахівці Чернівецької обласної лікарні спільно із судинним хірургом Національного інституту хірургії та трансплантології імені Шалімова Антоном Орловим провели два оперативні втручання, під час яких пацієнти були притомні та розмовляли з лікарями.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомили співробітники Чернівецької обласної ради.

Як розповіли медики, пацієнту з критичним стенозом було проведено стентування обох клубових артерій і встановлено ендоваскулярні стент-графти, які доставляють до проблемної ділянки і там його розкривають, як парасольку.

Проблема полягала в тому, що пацієнт страждав на важку супутню патологію і йому було протипоказане повне знеболення. Тому хірурги провели технологічно досить складну операцію тільки під місцевим знеболенням.

Пацієнт під час хірургічного втручання постійно перебував у свідомості та розмовляв із лікарями.

Інше оперативне втручання провели пацієнту з високою оклюзією внутрішньої сонної артерії (це судина, що забезпечує постачання головного мозку збагаченою киснем кров’ю).

Як правило, хірургічне лікування таких патологій здійснюється відкритим шляхом. Однак у цьому випадку стеноз сонної артерії розташовувався досить високо і відкритий доступ загрожував високим ризиком для життя пацієнта.

Тому лікарі, за допомогою ендоваскулярних технологій, зробивши невеликий розріз у стегні, через судинне русло дісталися до голови хворого і провели стентування внутрішньої сонної артерії.

Ця операція також проводилася хірургами під місцевою анестезією. Під час хірургічного втручання пацієнт був при тямі, розмовляв із медиками і навіть виконував на їхні прохання певні маніпуляції.

Повідомляється, що обидві операції пройшли успішно і відкрили нову сторінку розвитку високоспеціалізованої рентгенендоваскулярної хірургії в Чернівецькій обласній лікарні.

Джерело: Чернівецька облрада