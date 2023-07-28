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Пацієнти були при свідомості та розмовляли: у Чернівцях провели складні операції на судинах

28 Липня 2023, 13:57
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики

Фахівці Чернівецької обласної лікарні спільно із судинним хірургом Національного інституту хірургії та трансплантології імені Шалімова Антоном Орловим провели два оперативні втручання, під час яких пацієнти були притомні та розмовляли з лікарями.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомили співробітники Чернівецької обласної ради.

Як розповіли медики, пацієнту з критичним стенозом було проведено стентування обох клубових артерій і встановлено ендоваскулярні стент-графти, які доставляють до проблемної ділянки і там його розкривають, як парасольку.

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Проблема полягала в тому, що пацієнт страждав на важку супутню патологію і йому було протипоказане повне знеболення. Тому хірурги провели технологічно досить складну операцію тільки під місцевим знеболенням.

Пацієнт під час хірургічного втручання постійно перебував у свідомості та розмовляв із лікарями.

Інше оперативне втручання провели пацієнту з високою оклюзією внутрішньої сонної артерії (це судина, що забезпечує постачання головного мозку збагаченою киснем кров’ю).

Як правило, хірургічне лікування таких патологій здійснюється відкритим шляхом. Однак у цьому випадку стеноз сонної артерії розташовувався досить високо і відкритий доступ загрожував високим ризиком для життя пацієнта.

Тому лікарі, за допомогою ендоваскулярних технологій, зробивши невеликий розріз у стегні, через судинне русло дісталися до голови хворого і провели стентування внутрішньої сонної артерії.

Ця операція також проводилася хірургами під місцевою анестезією. Під час хірургічного втручання пацієнт був при тямі, розмовляв із медиками і навіть виконував на їхні прохання певні маніпуляції.

Повідомляється, що обидві операції пройшли успішно і відкрили нову сторінку розвитку високоспеціалізованої рентгенендоваскулярної хірургії в Чернівецькій обласній лікарні.

Джерело: Чернівецька облрада

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