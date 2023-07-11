Фахівці лікарні Святого Миколая Першого медоб’єднання Львова спільно з американським нейрохірургом позбавили 12-річну Юстину важких судом, які мучили дитину 11 років.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці у Facebook.

– До 9 місяців Юстина була цілком здоровим малюком. Одного разу мама помітила, як під час гри донька почала дивно трясти ручками. Згодом напади траплялися вже щоночі. Тіло немовляти викручувало, а м’язи напружувалися, – пишуть медики.

За їхніми словами, тоді педіатри не змогли встановити причину судом. Згодом дитині діагностували епілепсію та призначили ліки. Однак вони не допомагали.

Протягом 11 років рідні Юстини шукали причину недуги. Відвідали десятки лікарів. Усе було марно, напади лише посилювалися. Возили навіть на лікування за кордон. А коли повернулися в Україну, вирішили звернутися по допомогу до фахівців відділення нейрохірургії лікарні Святого Миколая.

Після повного обстеження Юстини з’ясувалося, що єдиного осередку, який провокує напади, в головному мозку немає. Отже, потрібно було чітко визначити всю зону патологічної активності, і вже тоді шукати варіанти хірургічного лікування.

– А для цього звичайної енцефалограми, коли електроди, що відстежують мозкову активність, кріпляться на голову, недостатньо. Моніторинг слід провести на відкритому мозку. Тож основній операції передувала складна діагностична, – пояснили медики.

У підсумку фахівцям вдалося поставити електроди на зону в півкулі, звідки виникає патологічна активність, і визначити епілептогенну ділянку. А вже під час другого оперативного втручання нейрохірурги успішно видалили всю патологічну зону

За словами медиків, Юстина більше не страждає на судомні напади. Вони припинилися. Уже через кілька днів після другої операції дівчинку виписали додому. Після реабілітації вона повернеться до своїх улюблених занять, зокрема й гри на скрипці. А в майбутньому Юстина мріє стати лікарем.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова