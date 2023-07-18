Львовские врачи выполнили сложную многоэтапную реконструктивную операцию на пальце и вернули бойцу возможность работать на победу.
29-летний Игорь Дейлик — строитель из Винницкой области. В армию добровольцем пошел в начале полномасштабной войны.
С тех пор ремонтировал боевые автомобили и поврежденную технику для наших защитников.
Весной мастер начал чувствовать боль в большом пальце правой руки. Выполнять возложенные на него задачи стало тяжело. Поэтому обратился к врачам. Те обнаружили опухоль: образование размером 2 см уже успело разрушить кость ногтевой фаланги.
Предложили хирургическое удаление пальца. Но потерять даже его часть означало бы потерю многих функций руки. Мужчина не мог бы в дальнейшем так ловко выполнять свою работу.
Поэтому обратился к специалистам Центра Незламні.
После детального обследования и нескольких консилиумов хирурги и ортопеды-травматологи приняли решение попытаться сохранить палец.
Сначала врачи удалили опухоль и пораженные ею структуры фаланги. Затем отделили и вынули часть здоровой кости из бедра. Из нее сформировали новую основу оперированного пальца и зафиксировали его спицами.
Гистологическое исследование удаленного новообразования показало: опухоль была доброкачественной.
Прошло шесть недель. Врачи уже сняли металлический фиксатор и осмотрели палец. Результатом довольны. Кость прижилась, а функция пальца и руки — полностью сохранилась.
После завершения реабилитации Игорь вернется к своей работе, по которой уже соскучился…
Источник и фото: Перше медичне об’єднання Львова