Львовские врачи выполнили сложную многоэтапную реконструктивную операцию на пальце и вернули бойцу возможность работать на победу.

29-летний Игорь Дейлик — строитель из Винницкой области. В армию добровольцем пошел в начале полномасштабной войны.

С тех пор ремонтировал боевые автомобили и поврежденную технику для наших защитников.

Весной мастер начал чувствовать боль в большом пальце правой руки. Выполнять возложенные на него задачи стало тяжело. Поэтому обратился к врачам. Те обнаружили опухоль: образование размером 2 см уже успело разрушить кость ногтевой фаланги.

Предложили хирургическое удаление пальца. Но потерять даже его часть означало бы потерю многих функций руки. Мужчина не мог бы в дальнейшем так ловко выполнять свою работу.

Поэтому обратился к специалистам Центра Незламні.

После детального обследования и нескольких консилиумов хирурги и ортопеды-травматологи приняли решение попытаться сохранить палец.

Сначала врачи удалили опухоль и пораженные ею структуры фаланги. Затем отделили и вынули часть здоровой кости из бедра. Из нее сформировали новую основу оперированного пальца и зафиксировали его спицами.

Гистологическое исследование удаленного новообразования показало: опухоль была доброкачественной.

Прошло шесть недель. Врачи уже сняли металлический фиксатор и осмотрели палец. Результатом довольны. Кость прижилась, а функция пальца и руки — полностью сохранилась.

После завершения реабилитации Игорь вернется к своей работе, по которой уже соскучился…

Источник и фото: Перше медичне об’єднання Львова