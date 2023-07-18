Львівські лікарі виконали складну кількаетапну реконструктивну операцію на пальці та повернули бійцю змогу працювати на перемогу.

29-річний Ігор Дейлик – будівельник з Вінничини. У військо добровольцем пішов на початку повномасштабної війни.

Відтоді ремонтував бойові автомобілі та пошкоджену техніку для наших захисників.

Навесні майстер почав відчувати біль у великому пальці правої руки. Виконувати покладені на нього завдання стало важко. Тому звернувся до лікарів. Ті виявили пухлину: утворення завбільшки 2 см вже встигло зруйнувати кістку нігтьової фаланги.

Запропонували хірургічне видалення пальця. Та втратити навіть його частину означало б утрату багатьох функцій руки. Чоловік не міг би надалі так вправно виконувати свою роботу.

Тому звернувся до спеціалістів Центру Незламні.

Після детального обстеження і декількох консиліумів хірурги та ортопеди-травматологи прийняли рішення спробувати зберегти палець.

Спочатку хірурги видалили пухлину та вражені нею структури фаланги. Потім відокремили та вийняли частину здорової кістки зі стегна. З неї сформували нову основу оперованого пальця та зафіксували його спицями.

Гістологічне дослідження видаленого новоутворення показало: пухлина була доброякісною.

Минуло шість тижнів. Лікарі уже зняли металевий фіксатор та оглянули палець. Результатом задоволені. Кістка прижилася, а функція пальця та руки – повністю збереглася.

Після завершення реабілітації Ігор повернеться до своєї роботи, за якою вже скучив…

Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова