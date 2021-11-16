В прошлом году по сравнению с 2015 годом количество курильщиков на планете уменьшилось с 1,32 млрд до 1,3 млрд.

В последнем своем отчете Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отметила, что к 2025 году их число должно снизиться до 1,27 млрд человек.

Это очень обнадеживающие цифры, отметил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус, но еще много работы впереди.

— У нас еще впереди долгий путь, и табачные компании будут продолжать использовать все трюки, чтобы защитить гигантские доходы, которые они получают от разноса своих смертоносных товаров, — сказал Тедрос Гебреисус.

Согласно последним данным ВОЗ, табачная индустрия использует пандемию коронавируса для усиления своего влияния на правительства 80 государств.

Международные исследования показывают, что Украина испытывает давление от табачной индустрии, заняв 52-е место из 80 государств рейтинга третьего Глобального индекса вмешательства табачной индустрии в политику здравоохранения государства.

Источник: UN News.