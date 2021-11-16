Минулого року, порівняно з 2015 роком, кількість курців на планеті зменшилася з 1,32 млрд до 1,3 млрд.

В останньому своєму звіті Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) зазначила, що до 2025 року їхня кількість має знизитися до 1,27 млрд осіб.

Це дуже обнадійливі цифри, зазначив голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, але ще багато роботи попереду.

– У нас ще попереду довгий шлях, і тютюнові компанії продовжуватимуть використовувати всі трюки, щоб захистити гігантські доходи, які вони одержують від рознесення своїх смертоносних товарів, – сказав Тедрос Гебреєсус.

Згідно з останніми даними ВООЗ, тютюнова індустрія використовує пандемію коронавірусу для посилення свого впливу на уряди 80 держав.

Міжнародні дослідження показують, що Україна зазнає тиску від тютюнової індустрії, посівши 52-е місце з 80 держав рейтингу третього Глобального індексу втручання тютюнової індустрії в політику охорони здоров’я держави.

Джерело:UN News.