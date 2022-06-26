Всемирная организация здравоохранения на признала оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, которая имеет международное значение. Поэтому ВОЗ не дает заболеванию высший уровень предупреждения.

Об этом говорится в соответствующем отчете, опубликованном на официальном сайте организации.

При этом отмечается, что оспа обезьян носит эндемический характер в некоторых частях Африки, где она вызывала заболевания, в том числе с летальным исходом, на протяжении десятилетий.

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— Ответные меры на эту вспышку должны послужить катализатором для активизации усилий по борьбе с оспой обезьян в долгосрочной перспективе и доступ к основным расходным материалам по всему миру, — говорится в сообщении Комитета по чрезвычайным ситуациям ВОЗ.

Комитет отметил, что многие аспекты нынешней вспышки в нескольких странах являются необычными, например, возникновение случаев в странах, где циркуляция вируса оспы обезьян ранее не регистрировалась.

Некоторые страны-члены предположили, что, учитывая низкий уровень коллективного иммунитета против инфекции, вызванной вирусом оспы, существует риск дальнейшей устойчивой передачи среди широких слоев населения, который не следует упускать из виду.

Тем не менее на основе консенсуса Комитет принял решение сообщить Генеральному директору ВОЗ, что на данном этапе вспышка не должна представлять собой чрезвычайную ситуацию в области международного здравоохранения.

Тем не менее, Комитет единодушно признал чрезвычайный характер события и то, что борьба с дальнейшим распространением вспышки требует интенсивных ответных мер.

Источник: ВОЗ