Всесвітня організація охорони здоров’я на визнала віспу мавп надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я, яка має міжнародне значення. Тому ВООЗ не дає захворюванню вищий рівень попередження.

Про це йдеться у відповідному звіті, опублікованому на офіційному сайті організації.

При цьому наголошується, що віспа мавп носить ендемічний характер в деяких частинах Африки, де вона викликала захворювання, в тому числі з летальним результатом, протягом десятиліть.

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– Заходи у відповідь на цей спалах повинні послужити каталізатором для активізації зусиль по боротьбі з віспою мавп в довгостроковій перспективі і доступ до основних витратних матеріалів по всьому світу, – йдеться в повідомленні Комітету з надзвичайних ситуацій ВООЗ.

Комітет зазначив, що багато аспектів нинішньої спалаху в декількох країнах є незвичайними, наприклад, виникнення випадків в країнах, де циркуляція вірусу віспи мавп раніше не реєструвалася.

Деякі країни-члени припустили, що, враховуючи низький рівень колективного імунітету проти інфекції, викликаної вірусом віспи, існує ризик подальшої стійкої передачі серед широких верств населення, який не слід випускати з уваги.

Проте на основі консенсусу Комітет прийняв рішення повідомити Генеральному директору ВООЗ, що на цьому етапі спалах не повинен являти собою надзвичайну ситуацію в галузі міжнародного охорони здоров’я.

Проте, Комітет одностайно визнав надзвичайний характер події і те, що боротьба з подальшим поширенням спалаху вимагає інтенсивних заходів у відповідь.

Джерело: ВОЗ