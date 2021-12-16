Сейчас в мире происходит массовая провокация истерии и паники по поводу распространения нового штамма коронавируса Омикрон. Однако все это началось при отсутствии четкой научной и клинической основы.

Об этом рассказал врач Евгений Дубровский в социальных сетях. По его словам, пока что штамм Омикрон не опаснее за вариант Дельту, ведь от последнего умерло больше людей. Согласно последним данным, новый штамм не вызывает сложное течение болезни.

— Омикрон способен быстро распространяться и заражать? Да. Но это еще ни о чем не говорит, потому что для мутаций вирусов это нормально, естественный процесс, который будет продолжаться постоянно, — отметил специалист.

Дубровский утверждает, что даже в случае инфицирования штаммом Омикрон, он попадает не на пустую почву. Наша иммунная система уже обучена реагировать и распознавать коронавирус. Даже пробив первую линию защиты, Омикрон не сможет переиграть уже тренированную иммунную защиту в целом.

Врач также рассказал, что радуется, когда видит у своих пациентов антитела. Это говорит о том, что организму удалось победить Covid-19, а иммунная система задействовала необходимые механизмы и сопротивлялась вирусу. В то же время антитела не защищают от коронавируса, в этом участвует ряд механизмов.

— Страх и паника – путь в бездну. Это уничтожает наше адекватное восприятие действительности и безумно подавляет иммунную резистентность, — подчеркнул врач.

Специалист призвал людей поддерживать свой иммунитет, чтобы организм был готов к возможной встрече с коронавирусом.

Источник: Евгений Дубровский