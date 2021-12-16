Зараз у світі відбувається масова провокація істерії та паніки з приводу поширення нового штаму коронавірусу Омікрон. Однак все це розпочалося за відсутності чіткого наукового та клінічного підґрунтя.

Про це розповів лікар Євген Дубровський у соціальних мережах. За його словами, поки що штам Омікрон не є небезпечнішим за варіант Дельта, адже від останнього померло більше людей. Згідно з останніми даними, новий штам не викликає складного перебігу хвороби.

– Омікрон здатний швидко розповсюджуватись та заражати? Так. Але це ще ні про що не каже, бо для мутацій вірусів це нормально, природний процес, який триватиме постійно, – зазначив спеціаліст.

Дубровський стверджує, що навіть у разі інфікування штамом Омікрон, він потрапляє не на порожнє підґрунтя. Наша імунна система вже навчена відповідати та розпізнавати коронавірус. Навіть пробивши першу лінію захисту, Омікрон не зможе переграти вже тренований імунний захист в цілому.

Лікар також розповів, що радіє, коли бачить у своїх пацієнтів антитіла. Це свідчить про те, організму вдалося перемогти Covid-19, а імунна система залучила необхідні механізми та протистояла вірусу. Водночас антитіла не захищають від коронавірусу, у цьому бере участь низка механізмів.

– Страх та паніка – шлях у безодню. Це знищує наше адекватне сприйняття дійсності та шалено пригнічує імунну резистентність, – наголосив лікар.

Спеціаліст закликав людей підтримувати свій імунітет, щоб організм був готовий до ймовірної зустрічі з коронавірусом.

Джерело: Євген Дубровський