Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що вже до середини січня 2022 року очікується, що Омікрон стане домінуючим варіантом коронавірусу в блоці з 27 країн.

При цьому вона зазначила, що ЄС добре підготовлений до боротьби з Омікроном, оскільки 66,6% населення блоку повністю вакциновані.

– Але мені, як і багатьом з вас, сумно, що це Різдво знову буде затьмарене пандемією, – сказала вона.

Глава Агентства з безпеки здоров’я Великої Британії Дженні Харріс заявила, що Омікрон демонструє приголомшливі темпи зростання в порівнянні з попередніми варіантами. За її словами, це найсерйозніша загроза, яка у нас була від початку пандемії.

Відзначається, що перед ЄС стоїть подвійна проблема: в останні тижні різко збільшилася кількість випадків захворювання через Дельта-варіант в поєднанні з підвищенням рівня Омікрона.

Згідно з останніми даними з Південної Африки, де новий варіант викликає сплеск інфекцій, Омікрон, як і передбачалося, легше передається від людини до людини і краще ухиляється від вакцинального захисту.

Оскільки уряди готуються до святкового сезону, Греція, Італія, Іспанія та Угорщина почали в середу, 15 грудня, вакцинувати дітей віком 5-11 років від Covid-19.