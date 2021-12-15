В Україні станом на 15 грудня два регіони перейшли з червоної зони епідемічної небезпеки у жовту. Це Вінницька та Хмельницька області.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я. Тепер у червону зону карантину входять Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Черкаська та Чернігівська області.

Водночас показникам жовтої зони відповідають м. Київ, Дніпропетровська, Донецька, Вінницька, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька області.

У помаранчевій зоні карантину залишаються Закарпатська та Одеська області. Так, Закарпатська область – єдиний регіон, де перевищений рівень госпіталізації з коронавірусом. Цей показник становить 60,3, що менше, ніж було вчора (62,3). Норма – менш як 60 осіб на 100 тис. населення.

Загалом у країні рівень захворюваності становить 337, за норми менше як 75 осіб на 100 тис. населення. У шести областях перевищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування Covid-19. Найгірший показник у Волинській області – 36,5%, за норми менш як 20% або 4%.

Станом на 15 грудня в Україні зафіксували 8 109 нових випадків коронавірусу. Одужати за добу вдалося 26 307 людям, а померли – 356 пацієнтів.

Найбільшу кількість випадків зареєстрували в м. Київ (1 247), Полтавській (568), Запорізькій (456), Донецькій (425), Вінницькій (402) та Київській (387) областях. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.