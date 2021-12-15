В Украине по состоянию на 15 декабря два региона перешли из красной зоны эпидемической опасности в желтую. Это Винницкая и Хмельницкая области.

Теперь в красную зону карантина входят Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская и Черниговская области.

В то же время показателям желтой зоны соответствуют г. Киев, Днепропетровская, Донецкая, Винницкая, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая области.

В оранжевой зоне карантина остаются Закарпатская и Одесская области. Так, Закарпатская область — единственный регион, где превышен уровень госпитализации с коронавирусом. Этот показатель составляет 60,3, что меньше, чем было вчера (62,3). Норма — менее 60 человек на 100 тыс. населения.

Всего в стране уровень заболеваемости составляет 337, при норме менее 75 человек на 100 тыс. населения. В шести областях превышен коэффициент выявления случаев инфицирования Covid-19. Наихудший показатель в Волынской области — 36,5%, при норме менее 20% или 4%.

По состоянию на 15 декабря в Украине зафиксировали 8 109 новых случаев коронавируса. Выздороветь за сутки удалось 26 307 людям, а умерли — 356 пациентов.

Наибольшее количество случаев зарегистрировали в г. Киев (1 247), Полтавской (568), Запорожской (456), Донецкой (425), Винницкой (402) и Киевской (387) областях. Подробную статистику коронавируса в Украине — читайте на Фактах ICTV.