Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что уже к середине января 2022 года ожидается, что Омикрон станет доминирующим вариантом коронавируса в блоке из 27 стран.

При этом она отметила, что ЕС хорошо подготовлен к борьбе с Омикроном, поскольку 66,6% населения блока полностью вакцинированы.

— Но мне, как и многим из вас, грустно, что это Рождество снова будет омрачено пандемией, — сказала она.

Глава Агентства по безопасности здоровья Великобритании Дженни Харрис заявила, что Омикрон демонстрирует ошеломляющие темпы роста по сравнению с предыдущими вариантами. По ее словам, это самая серьезная угроза, которая у нас была с начала пандемии.

Отмечается, что перед ЕС стоит двойная проблема: в последние недели резко увеличилось число случаев заболевания из-за Дельта-варианта в сочетании с повышением уровня Омикрона.

Согласно последним данным из Южной Африки, где новый вариант вызывает всплеск инфекций, Омикрон, как и предполагалось, легче передается от человека к человеку и лучше уклоняется от вакцинальной защиты.

Поскольку правительства готовятся к праздничному сезону, Греция, Италия, Испания и Венгрия начали в среду вакцинировать детей в возрасте 5-11 лет от Covid-19.