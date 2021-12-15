Эксперты крупного фармацевтического производителя Moderna пришли к выводу, что существует определенная степень вероятности заражения одного человека сразу двумя опасными штаммами коронавируса – Дельта и Омикрон.

Речь идет о людях с чрезвычайно ослабленным иммунитетом, то есть о тех, кто подхватил коронавирус, имея при этом сложные фоновые заболевания, такие, к примеру, как сахарный диабет, ВИЧ, патологии почек и сердечно-сосудистой системы.

Такое соединение сразу двух вариантов Covid-19 может значительно усугубить течение болезни, привести к ее крайне тяжелой форме.

Мало того. Эксперты Moderna предполагают, что сосуществование двух вариантов в одном организме человека может привести к их мутации и, как следствие, к появлению нового варианта. Правда, такие шансы ученые оценивают, как незначительные. Однако такая, пусть пока и сугубо гипотетическая, вероятность вызывает опасения.

Отмечается, что за все время пандемии наблюдалось лишь несколько случаев рекомбинации штаммов, которые, впрочем, не привели к появлению нового, способного спровоцировать вспышку.

— Научные исследования в Южной Африке показывают, что люди, особенно с ослабленной иммунной системой, могут заражаться сразу двумя штаммами. Это возможно и сейчас, учитывая число случаев инфицирования, которое мы наблюдаем, — заявил главный медицинский специалист фармацевтической компании Moderna Пол Бертон.

Между тем, во Всемирной организации здравоохранения не исключают, что новый вариант коронавируса Омикрон имеет мощный потенциал к широкому распространению. Причина – беспрецедентное количество мутаций.