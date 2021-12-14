Украинцам не стоит бояться приближающегося к стране штамма коронавируса Омикрон.

Такой тезис озвучил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

– Мы от этого никуда не уйдем. Почему? Потому что он (Омикрон, – Ред.) уже есть на наших границах. На сегодняшний день он уже находится в Турции, он уже ближе к нам. Я более чем уверен, – заявил Алексей Данилов.

Спикер уточнил, почему, по его мнению, варианта не стоит бояться.

– Он может охватывать большее количество людей, но он гораздо проще, гораздо легче его переносят, чем Дельту. Дельта – это очень опасная вещь, – добавил секретарь СНБО.

Данилов призвал граждан не медлить с прививкой от коронавируса, чтобы уберечься от тяжелых последствий со здоровьем в случае инфицирования коронавирусом.

Штамм коронавируса Омикрон впервые выявили в ЮАР в конце ноября 2021 года.

Пока его не зафиксировали в Украине.