Сейчас мир сталкивается не просто с волной, а с цунами заболеваемости коронавирусом. Ухудшение эпидситуации провоцируют как индийский штамм коронавируса Дельта, так и новый вариант Омикрон.

Об этом заявила глава отдела новых болезней Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.

— Я думаю, мы сталкиваемся с цунами инфекций в мире, как со штаммом Дельта, преобладающим вариантом в последние месяцы, так и с Омикроном, — уточнила Мария Ван Керкхове.

В организации призвали руководство стран не ждать с мерами, а бороться с вирусом.

— Нам необходимо положить конец пандемии. Нам необходимо снизить передачу вируса до низкого уровня, избежать тяжелого течения болезни с помощью вакцинации и обеспечить своевременное лечение. 2022 год должен стать годом, когда мы это сделаем, — добавила спикер.

По ее словам, хоть предварительные результаты исследований подтверждают, что Омикрон может уклоняться от иммунного ответа, все же вакцины не стоит считать бесполезными. Они гарантируют защиту.

Штамм коронавируса Омикрон впервые выявили в конце ноября 2021 года. Пока ученые исследуют мутацию и ее способность влиять на организм человека.

Источник: El Pais