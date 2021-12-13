На этой неделе в Украине может появиться новый штамм коронавируса Омикрон.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время селекторного совещания. По прогнозам СНБО, эпидемическая ситуация в стране на праздники должна быть стабильной.

— Эпидемическая ситуация в нашей стране во время праздников должна быть стабильной. Ожидается, что новый штамм коронавируса Омикрон может появиться в Украине на этой неделе, — отметил Данилов.

По словам эксперта, результаты первых исследований в странах, где уже обнаружили штамм Омикрон, свидетельствуют о более легком течении болезни.

В то же время министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что Украина преодолела показатель в 40% вакцинированных среди взрослого населения: из 14,1 млн граждан 12 млн получили по две прививки против коронавируса. Однако в течение последних двух недель наблюдается снижение темпов вакцинации.

По данным правительства, на прошлой неделе в Украине выявили 61 тыс. новых случаев заболевания Covid-19. Активных больных на сегодня – почти 300 тыс. человек.

С 7 декабря девять областей вышли из красной зоны, а сейчас критериям выхода из нее отвечает Винницкая область, поэтому будет рассматриваться вопрос о ее переводе в желтую зону.