Цього тижня в Україні може з’явитися новий штам коронавірусу Омікрон.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов під час селекторної наради. За прогнозами РНБО, епідемічна ситуація в країні на свята має бути стабільною.

– Епідемічна ситуація в нашій країні під час свят повинна бути стабільною. Очікується, що новий штам коронавірусу Омікрон може з’явитися в Україні на цьому тижні, – зазначив Данілов.

За словами експерта, результати перших досліджень у країнах, де вже виявили штам Омікрон, свідчать про легший перебіг хвороби.

Водночас міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, що Україна подолала показник у 40% вакцинованих серед дорослого населення: з 14,1 млн громадян 12 млн отримали по два щеплення проти коронавірусу. Однак впродовж останніх двох тижнів спостерігається зниження темпів вакцинації.

За даними уряду, минулого тижня в Україні виявили 61 тис. нових випадків захворювання на Covid-19. Активних хворих на сьогодні – майже 300 тис. осіб.

З 7 грудня дев’ять областей вийшли з червоної зони, а нині критеріям виходу з неї відповідає Вінницька область, тому розглядатиметься питання щодо її переведення у жовту зону.