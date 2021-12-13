Новий штам коронавірусу Омікрон дуже швидко поширюється у світі. Кількість заражень подвоюється кожні два-три дні. Це означає, що у країнах виникають нові хвилі Covid-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Великої Британії Саджид Джавід в інтерв’ю одному з видань.

– Те, що ми зараз знаємо про Омікрон, – це, по-перше, що він поширюється з феноменальною швидкістю, щось, із чим ми ще не стикалися. Кількість заражень подвоюється кожні два-три дні, й це означає, що ми зіткнулися з приливною хвилею інфекцій, – зазначив він.

За словами міністра, двох доз вакцини недостатньо, щоб захиститися від коронавірусу. Однак три дози можуть забезпечити хороший захист від інфекції.

Через це у Великій Британії вирішили розширити програму бустерної вакцинації. У країні відкриють більше центрів, у яких можна буде отримати щеплення. Вони працюватимуть 12 годин сім днів на тиждень, деякі з центрів можуть бути відкриті цілодобово.

Джавід додав, що у країні зараз інфіковані штамом коронавірусу Омікрон 10 людей. Вони перебувають у лікарні, але поки що немає інформації про те, як протікає в них захворювання.

Нині також невідомо, чи є новий штам менш серйозним за інші штами. Але міністр попередив, що навіть якщо це так, кількість госпіталізацій може бути високою у зв’язку з високою заразністю штаму.