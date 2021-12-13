Новый штамм коронавируса Омикрон очень быстро распространяется в мире. Количество заражений удваивается каждые два-три дня. Это означает, что в странах возникают новые волны Covid-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид в интервью одному из изданий.

— То, что мы сейчас знаем об Омикроне, — это, во-первых, что он распространяется с феноменальной скоростью, нечто, с чем мы еще не сталкивались. Количество заражений удваивается каждые два-три дня, и это означает, что мы столкнулись с приливной волной инфекций, — отметил он.

По словам министра, двух доз вакцины недостаточно, чтобы защититься от коронавируса. Однако три дозы могут обеспечить хорошую защиту от инфекции.

Из-за этого в Великобритании решили расширить программу бустерной вакцинации. В стране откроют больше центров, в которых можно будет получить прививки. Они будут работать 12 часов семь дней в неделю, некоторые из центров могут быть открыты круглосуточно.

Джавид добавил, что в стране сейчас инфицированы штаммом коронавируса Омикрон 10 человек. Они находятся в больнице, но пока нет информации о том, как протекает у них заболевание.

Сейчас также неизвестно, является ли новый штамм менее серьезным, чем другие штаммы. Но министр предупредил, что даже если это так, количество госпитализаций может быть высоким в связи с высокой заразностью штамма.