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І Дельта, й Омікрон. У ВООЗ заявили про цунамі захворюваності на Covid-19

14 Грудня 2021, 13:20
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
І Дельта, й Омікрон. У ВООЗ заявили про цунамі захворюваності на Covid-19
Джерело: Depositphotos

Нині світ зіштовхується не просто з хвилею, а з цунамі захворюваності на коронавірус. Погіршення епідситуації провокують як індійський штам коронавірусу Дельта, так і новий варіант Омікрон.

Про це заявила очільниця відділу нових хвороб Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Марія Ван Керкхове.

– Я думаю, ми зіштовхуємося з цунамі інфекцій у світі, як зі штамом Дельта, варінтом, що домінує останніми місяцями, так і з Омікроном, – уточнила Марія Ван Керкхове.

В організації закликали керівництво країн не чекати із запровадженням заходів, а боротися з вірусом.

– Нам необхідно покласти край пандемії. Нам необхідно знизити передачу вірусу до низького рівня, уникнути важкого перебігу хвороби за допомогою вакцинації та забезпечити своєчасне лікування. 2022 має стати роком, коли ми це зробимо, – додала спікер.

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За її словами, хоча попередні результати досліджень підтверджують, що Омікрон може ухилятися від імунної відповіді, вакцини не варто вважати неефективними. Вони гарантують захист.

Штам коронавірусу Омікрон вперше виявили наприкінці листопада 2021 року. Поки що науковці досліджують мутацію та її здатність впливати на організм людини.

Джерело: El Pais

Теги
Індійський штам коронавірусу Дельта , ВООЗ , Коронавирус Covid-19 , Штам Омікрон
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