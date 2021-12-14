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Данілов вважає, що Україні не варто боятися штаму Омікрон

14 Грудня 2021, 17:49
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
олексій данілов

Українцям не варто боятися штаму коронавірусу Омікрон, який наближається до країни.

Таку тезу озвучив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

– Ми від цього нікуди не підемо. Чому? Тому що він (Омікрон, – Ред.) вже є на наших кордонах. На сьогоднішній день він вже є у Туреччині, він вже ближче до нас. Я більш ніж впевнений, – заявив Олексій Данілов.

Спікер уточнив, чому, на його думку, мутації не варто боятися.

– Він може охоплювати більшу кількість людей, але він набагато простіший, набагато легше його переносять, ніж Дельту. Дельта – це дуже небезпечна річ, – додав секретар РНБО.

Данілов закликав громадян не зволікати із щепленням від коронавірусу, щоб вберегтися від тяжких наслідків зі здоров’ям у разі інфікування коронавірусом.

Штам коронавірусу Омікрон вперше виявили у ПАР наприкінці листопада 2021 року.

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Поки що його не зафіксували в Україні.

Джерело
УНІАН
Теги
Олексій Данілов , Омікрон , РНБО , Штам Омікрон
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