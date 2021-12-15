Експерти великого фармацевтичного виробника Moderna дійшли висновку, що існує певна ступінь ймовірності зараження однієї людини відразу двома небезпечними штамами коронавірусу – Дельта і Омікрон.

Йдеться про людей з надзвичайно ослабленим імунітетом, тобто про тих, хто підхопив коронавірус, маючи при цьому складні фонові захворювання, такі, наприклад, як цукровий діабет, ВІЛ, патології нирок і серцево-судинної системи.

Таке з’єднання відразу двох варіантів Covid-19 може значно погіршити перебіг хвороби, привести до її вкрай важкої форми.

Експерти Moderna також припускають, що співіснування двох варіантів в одному організмі людини може привести до їхньої мутації і, як наслідок, до появи нового варіанту. Правда, такі шанси вчені оцінюють, як незначні. Втім така, нехай поки і суто гіпотетична, ймовірність викликає занепокоєння.

Відзначається, що за весь час пандемії спостерігалося лише кілька випадків рекомбінації штамів, які, втім, не призвели до появи нового, здатного спровокувати спалах.

– Наукові дослідження в Південній Африці показують, що люди, особливо з ослабленою імунною системою, можуть заражатися відразу двома штамами. Це можливо і зараз, враховуючи число випадків інфікування, яке ми спостерігаємо, – заявив головний медичний фахівець фармацевтичної компанії Moderna Пол Бертон.

Тим часом, у Всесвітній організації охорони здоров’я не виключають, що новий варіант коронавірусу Омікрон має потужний потенціал до широкого поширення. Причина – безпрецедентна кількість мутацій.