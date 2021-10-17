Пациенты будут знать, сколько государство заплатило за прием к врачу: Ляшко об инициативе Минздрава

Министерство здравоохранения намерено подкорректировать систему оказания медицинской помощи украинцам, чтобы после похода к врачу каждый пациент получал сообщение с указанной суммой, которую государство заплатило за прием.

Об этом заявил глава Минздрава Украины Виктор Ляшко. По его словам, такие СМС могут приходить на телефон в конце месяца.

Министр отметил, что каждый прием пациента нужно вносить в электронную систему здравоохранения, чтобы была официальная отчетность.

— Когда человек обратился к семейному врачу или в медицинское учреждение, ему в конце месяца будет поступать на телефон сообщение, что ваше обращение стоило столько-то средств, которые государство оплатило, — отметил глава Министерства здравоохранения.

Ляшко уверен, что благодаря этому украинцы будут понимать, что покрывает государство и какие риски страхует для здоровья человека, который оплачивает все налоги.

В Украине каждый пациент, который подписал декларацию с семейным врачом, имеет право на бесплатный перечень медицинских услуг. Среди них — обследование сердца и других органов.

Для этого нужно электронное направление, благодаря которому пациент может обратиться в любое медицинское учреждение, имеющее договор с Национальной службой здоровья Украины.