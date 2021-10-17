Пацієнти знатимуть, скільки держава заплатила за прийом до лікаря: Ляшко про ініціативу МОЗ

Міністерство охорони здоров’я має намір підкорегувати систему надання медичної допомоги українцям, щоб після походу до лікаря кожен пацієнт отримував повідомлення з зазначеною сумою, яку держава заплатила за прийом.

Про це заявив очільник МОЗ України Віктор Ляшко. За його словами, такі СМС можуть приходити на телефон наприкінці місяця.

Міністр зазначив, що кожен прийом пацієнта потрібно вносити до електронної системи охорони здоров’я, щоб була офіційна звітність.

– Коли людина звернулася до сімейного лікаря або в медичному закладі, їй наприкінці місяця надійде на телефон повідомлення, що ваше звернення коштувало стільки-то коштів, які держава оплатила, – зазначив очільник Міністерства охорони здоров’я.

Ляшко впевнений, що завдяки цьому українці розумітимуть, що покриває держава та які ризики страхує для здоров’я людини, яка сплачує всі податки.

В Україні кожен пацієнт, який підписав декларацію з сімейним лікарем, має право на безкоштовний перелік медичних послуг. Серед них – обстеження серця та інших органів.

Для цього потрібно електронне направлення, завдяки якому пацієнт може звернутися до будь-якого медичного закладу, який має договір з Національною службою здоров’я України.